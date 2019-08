Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Beata Szydło kierowała samochodem, który uczestniczył w kolizji. Została ona ukarana mandatem w wysokości 450 zł i sześcioma punktami karnymi.

Uczestnikom nic się nie stało, dlatego to zdarzenie jest traktowane jako kolizja drogowa. Oboje byli trzeźwi, kobieta przyjęła mandat, jak również punkty karne związane z mandatem.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który pojawił się na miejscu zdarzenia, poinformował PAP, że osoby uczestniczące w niedzielnej stłuczce samochodowej, w tym była premier Beata Szydło, nie ucierpiały i czują się dobrze.

Auto, którym jechała była premier Beata Szydło, wyjeżdżało z drogi podporządkowanej. W jego tył uderzył samochód jadący główną ulicą — aleją Krasińskiego.

To jest najważniejsze, że uczestnicy wypadku czują się dobrze — wiem, że pani premier czuje się dobrze i wiem, że kierowca białego samochodu dostawczego czuje się dobrze i odjechał do domu – to jest najważniejsze, całą resztę ustala policja.

Andrzej Adamczyk