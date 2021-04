To osoba o wielkich sukcesach politycznych, która kilkukrotnie wygrała kampanię dla prezydenta, dla siebie, dla polskiego rządu. Takie muzeum, jak Auschwitz, może mieć polityka tej klasy - stwierdził europoseł PiS Witold Waszczykowski. Bronił w ten sposób decyzji o nominowaniu w skład Rady Muzeum Auschwitz byłej premier Beaty Szydło.

Beata Szydło została nominowana w skład Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu na kadencję 2021-2025. Tak zdecydował wicepremier Piotr Gliński, argumentując, że była szefowa rządu ma do tego "potrójny mandat", ponieważ "pochodzi z Ziemi Oświęcimskiej, jest muzealnikiem i jest wybitnym polskim politykiem".

Decyzja Glińskiego spotkała się jednak ze sprzeciwem środowisk badawczych i akademickich, miała też swoje konsekwencje. Z członkostwa w tym gremium zrezygnowali dyrektor Muzeum AK Marek Lasota, b. wicedyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Krystyna Oleksy, prof. Edward Kosakowski i prof. Stanisław Krajewski.

Beata Szydło w Radzie Muzeum Auschwitz. Waszczykowski: osoba o wielkich sukcesach

Witold Waszczykowski, który był we wtorek gościem Radia ZET, skomentował tę sprawę w rozmowie z Beatą Lubecką. - Szkoda. Żałuję, że ci państwo odchodzą, ale uważam, że to wielki błąd. Wszędzie na świecie, w tego typu radach, są politycy, rady tego typu przedsięwzięć starają się przyciągnąć polityków, bo to nobilituje. A szczególnie polityka tej klasy, jak pani Szydło - mówił.

Zdaniem europosła PiS i szefa MSZ w latach 2015-18, była premier nie jest politykiem kontrowersyjnym, ani skompromitowanym. - To osoba o wielkich sukcesach politycznych, która kilkukrotnie wygrała kampanię dla prezydenta, dla siebie, dla polskiego rządu - stwierdził, dodając: - Takie muzeum, jak Auschwitz, może mieć polityka tej klasy.

Taki polityk, rozpoznawalny w Europie i na świecie, może tylko przyczynić się do promocji tych wszystkich ideałów, które Muzeum Auschwitz niesie za sobą [...] Wiele naszych przedsięwzięć w Polsce, w świecie, ma pewien rys polityczny. W wielu takich przedsięwzięciach zabiega się o uczestnictwo polityków i jestem bardzo zdziwiony, że Muzeum Auschwitz nie chce mieć polityka w swoim gronie, który by je promował Witold Waszczykowski

Dopytywany przez Beatę Lubecką o powrót byłej premier do krajowej polityki, Waszczykowski odpowiedział: - Rozmawialiśmy o planach na najbliższy czas i nie zgłaszała takich aspiracji. - Jak ją znam – nie ma w tej chwili takich planów – przyznał.

