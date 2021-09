Kard. Stefan Wyszyński oraz Matka Elżbieta Czacka zostaną beatyfikowani, a więc uznani przez kościół za nowych błogosławionych. Eucharystię na ich cześć będzie koncelebrowało 600 księży, 80 biskupów z Polski w tym m.in. przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, prymas Polski Wojciech Polak oraz gospodarz miejsca metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

W liturgii beatyfikacyjnej wezmą także udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych: prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz członkowie rządu na czele z prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim. W czasie liturgii papieski delegat kard. Semeraro wygłosi w języku łacińskim formułę beatyfikacyjną. Jej polskie tłumaczenie odczyta wiernym bp Michał Janocha.

Kardynał Stefan Wyszyński i Matka Elżbieta Czacka beatyfikowani. Kościół z nowymi błogosławionymi

W trakcie mszy zostaną odsłonięte portrety beatyfikacyjne nowych błogosławionych, które powstały na podstawie ich fotografii. Do ołtarza zostaną także przyniesione relikwie kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej. W tym czasie wierni zaśpiewają hymny beatyfikacyjne, skomponowane specjalnie na tę okazję: "Soli Deo – Jedynemu Bogu" autorstwa ks. prałata Wiesława Kądzieli do słów bp. Józefa Zawitkowskiego oraz "Błogosławiona Matko Niewidomych" do tekstu s. Damiany Laske FSK z muzyką Piotra Pałki.

W czasie liturgii zostaną wykorzystane paramenty i insygnia Prymasa Tysiąclecia – pozłacany pastorał oraz kielich mszalny używany tylko podczas wielkich uroczystości. W uroczystościach beatyfikacyjnych w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie weźmie udział ok. 7 tys. osób, z tego 3,5 tys. będzie uczestniczyć w liturgii w górnej i dolnej części świątyni, zaś kolejne 3,5 tys. w sektorach przed budynkiem. Wśród nich będzie 44 delegacji z wszystkich polskich diecezji oraz środowisk i instytucji związanych z kard. Wyszyńskim i matką Czacką.

W Warszawie telebimy są zainstalowane w trzech miejscach: w archikatedrze św. Jana Chrzciciela na warszawskiej Starówce, kościele Najświętszego Zbawiciela w Śródmieściu i na Grochowie w kościele Najczystszego Serca Maryi.

