Kard. Stefan Wyszyński oraz matka Elżbieta Czacka zostali beatyfikowani, a więc uznani przez kościół za nowych błogosławionych. W Eucharystii na ich cześć wzięło udział 600 księży, 80 biskupów z Polski w tym m.in. przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, prymas Polski Wojciech Polak oraz gospodarz miejsca metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

W liturgii beatyfikacyjnej wzięli też udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych: w tym prezydent Andrzej Duda. W czasie liturgii papieski delegat kard. Semeraro wygłosił w języku łacińskim formułę beatyfikacyjną. Jej polskie tłumaczenie odczytał wiernym bp Michał Janocha.

Kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Czacka beatyfikowani. Kościół z nowymi błogosławionymi

W trakcie mszy zostały odsłonięte portrety beatyfikacyjne nowych błogosławionych, które powstały na podstawie ich fotografii. Do ołtarza przyniesiono także relikwie kard. Wyszyńskiego i matki Czackiej. Wierni zaśpiewali hymny beatyfikacyjne, skomponowane specjalnie na tę okazję: "Soli Deo – Jedynemu Bogu" autorstwa ks. prałata Wiesława Kądzieli do słów bp. Józefa Zawitkowskiego oraz "Błogosławiona Matko Niewidomych" do tekstu s. Damiany Laske FSK z muzyką Piotra Pałki.

- Drogi świętości obydwojga kandydatów wielokrotnie się ze sobą spotykały, a ich życie było wzajemną inspiracją. Stąd tak uzasadniona jest ich wspólna beatyfikacja - mówił na mszy kardynał Kazimierz Nycz. Przekazał też przesłanie papieża Franciszka, który obecnie przebywa na Węgrzech.

My, papież Franciszek (...) naszą Apostolską władzą zezwalamy, aby czcigodny Sługa Boży Stefan Wyszyński, arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas Polski, kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego, pasterz według serca Chrystusowego, który poświęcił swoje życie jedynemu Bogu i był niestrudzonym obrońcą oraz heroldem godności każdego człowieka(...) a także Czcigodna Służebnica Boża Elżbieta Czacka (w świecie: Róża), fundatorka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, która pozbawiona używania światła oczu, oczami wiary rozpoznała Chrystusa – światłość świata i z miłującą wiernością świadczyła o Nim wobec kroczących w ciemności ciała oraz ducha, byli odtąd nazywani Błogosławionymi napisał papież Franciszek

W czasie liturgii zostały wykorzystane paramenty i insygnia Prymasa Tysiąclecia – pozłacany pastorał oraz kielich mszalny używany tylko podczas wielkich uroczystości. Wspomnienie kardynała Wyszyńskiego obchodzone będzie 28 maja, a Matki Czackiej 19 maja.

