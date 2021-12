"Będą mogli grzebać w łóżkach polskich rodzin". Sejm zdecydował, opozycja przegrała jednym głosem

W Sejmie ważyły się losy projektu PiS, dotyczącego powołania Instytutu Demografii i Rodziny. Ma on się zajmować dzietnością i kosztować budżet 30 mln zł. Wniosek o odrzucenie go w pierwszym czytaniu nie uzyskał wymaganej większości, więc projekt będzie dalej procedowany. Opozycji zabrakło jednego głosu, aby go zablokować.