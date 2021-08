Dzieci od 12 lat i nauczyciele obowiązkowo zaszczepieni? Czarnek ogłosił decyzję

Nie będzie obowiązkowych szczepień dla dzieci powyżej 12. roku życia i nauczycieli - oświadczył w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zapewnił też o powrocie uczniów do nauki stacjonarnej od 1 września.

Przemysław Czarnek pytany w TVP Info, czy szczepienia przeciw Covid-19 będą dla nauczycieli obowiązkowe, poinformował, że od 75 do 80 proc. nauczycieli jest w pełni zaszczepionych. Dlatego - jego zdaniem - "wprowadzanie obowiązku szczepień w tej grupie ma ograniczony sens". Zapowiedział przy tym, że niezaszczepieni nauczyciele będą zachęcani do szczepień.

Obowiązkowych szczepień nie będzie także dla dzieci powyżej 12 roku życia. Szef MEiN oświadczył, że resort będzie zachęcać, informować o korzyściach szczepień oraz organizować - za zgodą dyrektora i rodziców - punkty szczepień w szkołach. - Jednak nie będzie dzielenia dzieci na zaszczepione i niezaszczepione" - podkreślił Czarnek.

Powrót do szkół. Czarnek: od 1 września pełny tryb stacjonarny

Powrót do szkół - to kwestia, którą żywo zainteresowana jest zarówno młodzież, jak i rodzice. Minister edukacji i nauki podtrzymał wcześniejsze zapewnienia resortu o powrocie uczniów do nauki stacjonarnej od 1 września.

W tym roku wszystkie dzieci i młodzież szkolna udają się do szkoły w pełnym trybie stacjonarnym Przemysław Czarnek

Czarnek wskazał, że jeśli wzrost zakażeń będzie duży, MEiN zareaguje na to odpowiednio. -Na razie na horyzoncie nie ma takich przewidywań. Jesteśmy w stałym kontakcie z ministrem zdrowia i służbami sanitarnymi. Nie przewidujemy perturbacji dla trybu stacjonarnego - oświadczył szef MEiN.

RadioZET.pl/PAP