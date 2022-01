Rząd reaguje na lawinowy wzrost zakażeń Omikronem. "Bierzemy pod uwagę wskazania ekspertów"

Piąta fala epidemii się rozpędza. Świadczy o tym zwiększający się z dnia na dzień udział przypadków zakażenia Omikronem - podkreślił we wtorek w czasie briefingu rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Przekazał też, że resort pracuje już na modyfikacją przepisów dot. kwarantanny i izolacji.

Prawie 20 tysięcy zakażeń koronawirusem potwierdziło we wtorek Ministerstwo Zdrowia. To najwięcej od początku 2022 roku. Już nie tylko eksperci, ale też minister zdrowia Adam Niedzielski mówią wprost - piąta fala pandemii stała się faktem.

Ten wątek poruszony został w trakcie briefingu prasowego rzecznika resortu Wojciecha Andrusiewicza, który powiedział, że wzrost zakażeń widać w województwach, które jako pierwsze przechodziły IV falę. - Mamy dzisiaj 65-procentowe wzrosty - porównując okres siedmiodniowy - na Podkarpaciu, ponad 40-procentowe wzrosty w woj. mazowieckim i lubelskim. Mamy też ponad 30-procentowe wzrosty w województwie małopolskim - wyliczył.

Coraz więcej zakażeń Omikronem. Trzykrotny wzrost w ciągu tygodnia

Jednym z czynników odpowiedzialnych za wzrosty jest Omikron - najbardziej zaraźliwy i najszybciej rozprzestrzeniający się w tym momencie wariant koronawirusa. Rzecznik przekazał, że mamy w Polsce 709 przypadków tego wariantu, co stanowi już praktycznie 19 proc. wszystkich przypadków.

- Udział Omikronu o 1-2 proc. z dnia na dzień zdecydowanie się zwiększa. To świadectwo rozpędzającej się piątej fali - zaznaczył Andrusiewicz. Warto zresztą prześledzić, w jakim tempie rozprzestrzenia się Omikron w naszym kraju.

Jeszcze na początku poprzedniego tygodnia (w poniedziałek 10 stycznia) były w Polsce 193 przypadki, w środę już 234, a w piątek MZ informowało o 328. W poniedziałek 17 stycznia wiceminister Waldemar Kraska wspominał o 671 zakażeniach Omikronem. Oznacza to, że od 12 do 18 stycznia (czyli w niecały tydzień) liczba przypadków Omikronu zwiększyła się aż trzykrotnie. Andrusiewicz zwrócił uwagę na fakt, że o tym, iż V fala zaczyna się rozpędzać, świadczy tzw. wynikowość testów.

Już 7 województw notuje pozytywne wyniki w ponad 20 proc. próbek. To świadectwo tego, że coraz więcej Omikronu w badanych próbkach wykrywamy Wojciech Andrusiewcz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia

Andrusiewicz wspomniał również o statystykach. We wtorek zanotowano 377 ofiar śmiertelnych z powodu COVID-19, z czego zmarły 293 osoby niezaszczepione. - To najlepsze świadectwo, że jeżeli nie będziemy się szczepić, to może nas dotknąć ta najtragiczniejsza z konsekwencji zakażenia - dodał.

Rząd szykuje zmiany ws. kwarantanny i izolacji

Czy rząd wprowadzi nowe obostrzenia? W związku z szerzeniem się wariantu Omikron oraz znacznym wzrostem liczby zakażeń zasadne stają się pytania o zaostrzenie restrykcji. Specjaliści od dłuższego czasu apelują m.in. o weryfikację certyfikatów covidowych (zaświadczeń o pełnym zaszczepieniu, statusie ozdrowieńca lub negatywnym wyniku testu na COVID-19) w miejscach publicznych, np. w restauracjach, kinach czy na obiektach sportowych.

Wiadomo natomiast, że resort zdrowia przymierza się do modyfikacji przepisów dotyczących długości trwania kwarantanny oraz izolacji. Wynika to ze specyfiki nowej mutacji koronawirusa, która zdaniem naukowców jest nie tylko bardziej zakaźna, ale także szybciej daje o sobie znać - już trzeciego dnia od kontaktu z osoba zakażoną.

- Bierzemy pod uwagę wskazania ekspertów mówiące o tym, że okres między zakażeniem a pierwszymi objawami, czyli okres inkubacji wirusa, jest bardzo krótki, krótszy jest więc okres, w którym zakażamy i chorujemy, dlatego planujmy skrócić okres kwarantanny i izolacji, co m.in. przyspieszy powrót medyków do pracy - stwierdził Andrusiewicz. Podobnie jak w trakcie jesiennej fali w 2020 roku, teraz też wielu medyków zakaża się wirusem, przez co trafiają oni na 10-dniową kwarantannę.

Niedzielski popiera tzw. ustawę Hoca

Minister Niedzielski nie podjął tematu obostrzeń podczas poniedziałkowego wystąpienia dla mediów. Wspomniał jednak o innym rozwiązaniu, którego jest orędownikiem. To projekt tzw. ustawy Hoca o weryfikacji covidowej, która zakłada m.in., że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19 lub o negatywnym wyniku testu albo też informacji o przebytej infekcji. Autorem ustawy jest poseł PiS Czesław Hoc.

- Bez tych narzędzi, moim zdaniem, trudno wyobrazić sobie dalszą walkę z falą. Dlatego przez weekend prowadziłem konsultacje zarówno z panem premierem, jak i z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Otrzymałem zapewnienie, że ustawa, która znajduje się w Sejmie, będzie procedowana, będzie poddana drugiemu czytaniu - zaznaczył, dodając, że w projekcie tej ustawy "pokłada nadzieję na skuteczną walkę z piątą falą".

RadioZET.pl/PAP (K. Torchała)/AJ