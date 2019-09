Będzie mgliście, deszczowo i pochmurnie. Pogoda w piątek

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Piątkowa pogoda zapowiada się deszczowo. Opady będą występować od zachodniej strony kraju do centrum. We wschodnich regionach będzie raczej pogodnie. Z kolei termometry wskażą maksymalnie 22 stopnie Celsjusza - na południu Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Najwyższy poziom wilgotności powietrza utrzyma się w zachodniej części kraju – wyniesie około 90 procent. W stronę wschodu stopniowo będzie się obniżać do ok. 70 procent. Na terenie całej Polski odczujemy komfort termiczny – podaje TVN Meteo. Zgodnie z przewidywaniami synoptyków, w zachodniej i centralnej części kraju warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, a na pozostałym obszarze – neutralne.

O gęstej mgle, która pojawi się w Polsce nad ranem, informowało już wcześniej IMGW.

Prognoza IMGW

Jak podaje IMGW, Europa południowa i wschodnia jest pod wpływem klina rozległego wyżu znad Atlantyku. Pozostałe obszary kontynentu są pod wpływem niżów. Obszar Polski znajduje się pod wpływem niżu z ośrodkiem przemieszczającym się znad Atlantyku nad Szkocję. Od zachodu kraju przemieszcza się ciepły front atmosferyczny, za którym napływa nieco cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i powoli będzie spadać.

Jak prognozuje IMGW , w piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Na zachodzie kraju lokalnie możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów - do 15 mm na Pomorzu Zachodnim. Nad ranem na północy kraju lokalnie utrzymywać się będzie mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna około 14 st.C na Podhalu i miejscami na Pomorzu, od 15 st.C do 20 st.C na przeważającym obszarze i do 21-22 st.C na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, z kierunków południowych.

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, na północy kraju okresami o umiarkowanym natężeniu - prognozowana wysokość opadów na tym obszarze wyniesie do 15 mm. Temperatura minimalna od 10 st.C w kotlinach sudeckich i na Podhalu do 11 st.C do 14 st.C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowych, jedynie na Pomorzu także zachodni. W Tatrach i szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 65 km/h.

Pogoda w stolicy

W piątek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 18 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 13 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.

RadiozEt.pl/IMGW/PAP/TVN Meteo