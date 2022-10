"Będziemy musieli wzmocnić nasze siły granicy z Kaliningradem". Poseł PiS ostrzega

Krzysztof Sobolewski we wtorkowym wywiadzie dla Programu I Polskiego Radia został zapytany, czy na granicy Polski z należącym do Rosji obwodem kaliningradzkim może pojawić się duża liczba migrantów. Według ostatnich doniesień Rosjanie ściągają tam uchodźców z Azji i Afryki. Polityk PiS zapewnił, że "Polska jest na to gotowa".

Rząd wzmocni granicę z Kaliningradem? Poseł PiS ostrzega

- Pokazaliśmy, że szturm z Białorusi nie przyniósł spodziewanych efektów, przynajmniej takich, jakich oczekiwali Putin i Łukaszenka. Będziemy musieli wzmocnić nasze siły na tym odcinku granicy [z obw. kaliningradzkim - red]. Też pewnie zastanowić się nad tym, aby być może wybudować podobne umocnienia graniczne, jakie są w tej chwili na odcinku polsko-białoruskim - odpowiedział.

Podkreślił, że rząd chce zrobić wszystko, aby "ta wojna hybrydowa z użyciem migrantów nie udała się". - To jest badanie naszej zdolności obronnej przez Łukaszenkę i Putina i do tej pory to badanie wyszło dla nich na minus, a dla nas na plus. Zrobimy wszystko, aby tak zostało na stałe - mówił.

Jak dodał, strona polska spodziewa się, że "również na odcinku białoruskim nie będzie spokoju". - Już mamy sygnały, że tam też pojawiają się większe grupy - stwierdził polityk.

- Wojna hybrydowa na granicy trwa i z tego trzeba sobie zdawać sprawę, bo jest to odprysk rosyjskiej agresji na Ukrainę. Każdy, kto zna rosyjską doktrynę, doskonale zdaje sobie sprawę, że Ukraina jest tylko etapem pośrednim - dodał Sobolewski.

RadioZET.pl/PAP