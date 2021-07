Zaatakował sąsiada w środku nocy. "Dotkliwie go pobił". Mężczyzna nie żyje

Będzin. Kom. Paweł Łotocki z tamtejszej Komendy Powiatowej Policji powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że do przestępstwa doszło w ubiegłym tygodniu. O tym, co się wydarzyło w jednym z będzińskich mieszkań, poinformowała policję partnerka 25-latka.

Będzin. Śmiertelnie pobił sąsiada w nocy. Policja zatrzymała go na dworcu

"Z jej relacji wynikało, że w nocy ze środy na czwartek para spędzała czas wspólnie, w mieszkaniu. W pewnej chwili znajdujący się pod wpływem alkoholu i narkotyków partner poszedł do sąsiada i dotkliwie go pobił. Kiedy napastnik zorientował się, że 66-latek nie oddycha, wrócił do swojego mieszkania, by zabrać swoje rzeczy i wyszedł, informując partnerkę, że musi wyjechać" - opisują policjanci.

Kobieta zawiadomiła policję. Okazało się, że sprawca prawdopodobnie próbował uciec za granicę. Udało się ustalić, że może przebywać w Tychach, w pobliżu dworca kolejowego. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, zanim zdążył wsiąść do pociągu.

Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi mu nawet dożywcie. Sąd Rejonowy w Będzinie aresztował 25-latka na trzy miesiące. Nieznane są motywy tej zbrodni.

RadioZET.pl/PAP