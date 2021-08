Zaatakował na tle seksualnym kobietę na chodniku. Policja publikuje jego wizerunek

Policjanci z Będzina (woj. śląskie) poszukują mężczyzny, które atakuje i napastuje seksualnie kobiety. Jedną z nich przemocą doprowadził do poddania się innej czynności seksualnej. Śledczy publikują jego wizerunek i proszą o pomoc w poszukiwaniach.

Będzin. Jak informuje tamtejsza Komenda Powiatowa Policji, przy ul. św. Brata Alberta mężczyzna przemocą doprowadził idącą chodnikiem kobietę do poddania się innej czynności seksualnej.

Kamera miejskiego monitoringu, umieszczona przy ulicy, zarejestrowała sprawcę tego zdarzenia. To młody mężczyzna o blond włosach, ubrany w jeansy do kolan oraz popielatą koszulkę bez rękawów. To ujęcie widoczne jest na zdjęciu tytułowym.

Będzin. Zaatakował na tle seksualnym kobietę na chodniku

Policja opublikowała jeszcze jedno zdjęcie poszukiwanego. Tym razem jest to jego portret pamięciowy:

fot. KPP Będzin

"Osoby mogące pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, którego sylwetkę przedstawia portret pamięciowy oraz zdjęcie wykonane na podstawie obrazu monitoringu, prosimy o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Będzinie tel. 47 85 362 00 i tel. 47 85 363 87, 887 220 865 (policjant prowadzący postępowanie – podkom. Mariusz Rybak) lub z najbliższą jednostką policji pod numerami alarmowymi 112 i 997" - informuje będzińska policja na swojej stronie internetowej.

"Informacje można również przekazać za pomocą poczty elektronicznej dyzurny@bedzin.ka.policja.gov.pl, a także anonimowo za pomocą formularza „POWIADOM NAS” zamieszczonego na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Będzinie" - czytamy w ogłoszeniu.

RadioZET.pl/Dziennik Zachodni/KPP Będzin