Do zdarzenia doszło pod koniec października 2019 roku w jednym z kościołów w Bełchatowie. 13-latek wypluł przyjętą chwilę wcześniej hostię. Księża przetrzymali go po mszy świętej, aż do czasu przyjazdu policji. Mówili, że doszło do „profanacji”, ale i złamania świeckiego prawa – obrazy uczuć religijnych. W obronie duchownych wstawiali się później niektórzy z parafian.

Chłopiec nie poniósł konsekwencji, te jednak wisiały nad księżmi. Zdaniem Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych bezprawnie przetrzymywali oni nastolatka do czasu przyjazdu policji.

Jak czytamy na profilu Ośrodka na Facebooku, który zaangażował się w sprawę jako strona, prokurator Wojciech Gusta postanowił odmówić wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Sam OMZKiR potępia takie postanowienie.

Księża uwięzili dziecko i zmuszali je do połknięcia opłatka – prokuratura nie widzi w tym nic złego OMZRiK na Facebooku

Ośrodek zawiadomił śledczych o możliwości popełnienia przestępstwa przez księży – chodziło o bezprawne przetrzymywanie nastolatka do czasu przyjazdu policji.

Zdaniem śledczych nie ma nic złego w bezprawnym pozbawieniu wolności dziecka przez kilku mężczyzn którzy je przesłuchiwali, doprowadzili do płaczu, zamknęli w małym pomieszczeniu, a następnie wezwali policję by ta również zastraszała dziecko komentuje Ośrodek, na Facebooku

Sprawa będzie miała swój dalszy ciąg. Chłopiec może czuć się bezpiecznie, ale pracownicy Ośrodka złożyli zażalenie na decyzję prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa ws. księży.

Teraz nad sprawą pochyli się sędzia, który rozstrzygnie czy organy ścigania powinny uruchomić śledztwo w sprawie księży lub policjantów, którzy przetrzymywali dziecko wbrew jego woli – przekazał OMZRiK na Facebooku.

