Nagie zwłoki 25-latka w Beskidach. Znalazła je przechodząca na szlaku turystka

Do zdarzenia doszło w sobotę 29 stycznia. Jak podaje lokalny portal beskidzka24.pl, ok. godz. 10 w odległości ok. 100 metrów od krzyża na Jawornicy w Beskidzie Małym znaleziono ciało mężczyzny. Pierwsze doniesienia mówiły o zwłokach 30- lub 35-latka. Natrafiła na nie spacerująca w tamtym rejonie turystka.

Beskidy. Nagie zwłoki 25-latka znalezione przez turystkę

W poniedziałek więcej informacji na temat zmarłego przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach asp. Agnieszka Petek.

- Mężczyzna był szczupłej budowy ciała. Miał krótkie ciemne włosy i zarost na twarzy. Był w wieku ok. 25 lat - poinformowała. Zdjęcia z akcji ratowniczej opublikował w mediach społecznościowych Facebookowy profil Ochotniczej Straży Pożarnej w Targanicach Górnych:

Prokurator zadecydował o przeprowadzeniu sekcji zwłok. Policjanci z Andrychowa próbują ustalić, kim jest zmarły. Sprawdzają też, w jakich okolicznościach doszło do śmierci.

