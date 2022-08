Do bestialskiego zamordowania psa doszło 2 czerwca 2019 roku pod Sycowem (województwo dolnośląskie). Rafał B., kierujący busem, kilkukrotnie przejechał zwierzę, które leżało przy drodze. Piesek skomlał i wył pod kołami samochodu, a Rafał B. nie zważając na niewyobrażalne cierpienie zwierzęcia, na koniec najechał mu na głowę.

Kolejny wyrok przeciwko Rafałowi B.

Oskarżony dostał za to jedną z najwyższych możliwych kar w Polsce - 4 lata i 3 miesiące więzienia. Teraz Rafał B. został skazany ponownie, tym razem na 1,5 roku więzienia. Mężczyzna groził wolontariuszkom schroniska oraz śledczym, którzy doprowadzili do jego skazania.

- Biorąc pod uwagę ilość i rodzaj zachowań oskarżonego, to, że były one udostępnione w internecie, to wszystko są okoliczności obciążające - powiedziała Radiu ZET sędzia Paulina Krzemińska z Sądu Rejonowego w Trzebnicy. Wyrok nie jest prawomocny

RadioZET.pl