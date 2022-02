35-latek miał napastować 14-letnią dziewczynkę na ulicy w Białej Podlaskiej. Paweł O. został zatrzymany. Usłyszał od prokuratury zarzuty „doprowadzenia małoletniej [...] do poddania się innej czynności seksualnej”. Nie przyznaje się do winy.

Do szokującego incydentu doszło 12 stycznia około godziny 18 na osiedlu Kopernika. W tamtej okolicy znalazła się 14-latka, która miała paść ofiarą dorosłego mężczyzny. Jak podaje "Dziennik Wschodni", 35-latek zaczął ją molestować.

Biała Podlaska. 35-latek obmacywał 14-latkę. Został zatrzymany

Informację potwierdziła w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim" rzeczniczka bialskiej policji komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla. Policja odebrała zgłoszenie 13 stycznia. – Złożył je członek rodziny małoletniej. Podejrzany 35-latek w tym samym dniu został zatrzymany przez naszych funkcjonariuszy - oświadczyła.

Bulwersującą sprawą zajęła się prokuratura. Jak informuje lokalny dziennik, mężczyźnie zarzuca się „doprowadzenie małoletniej [...] do poddania się innej czynności seksualnej”.

Mężczyzna miał dotykać 14-letnią dziewczynkę w okolicach ud, bioder, pleców, a także pocałować ją w policzek i usta. Poza tym, z ustaleń śledczych wynika, że proponował jej rozebranie się i poddanie dotykaniu w miejscach intymnych i całowaniu. "Dziennik Wschodni"

Paweł O. decyzją sądu kilkanaście dni temu został skierowany do tymczasowego aresztu. Wnioskowała o to prokuratura. Jak przekazała Magdalena Dobosz z biura prasowego Sądu Okręgowego w Lublinie, od podejrzanego wpłynęło zażalenie.

Sąd jeszcze go nie rozpatrzył. Prokurator rejonowa w Białej Podlaskiej Edyta Winiarek poinformowała, że mężczyzna nie przyznaje się do winy. Za seksualne wykorzystanie małoletniej grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

