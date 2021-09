W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie zakończyło we wtorek spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. - Najbliższe spotkanie (odbędzie się - PAP) w czwartek o godz. 11.00. Omówiliśmy szczegółowo punkt po punkcie. Ustaliliśmy - jakich dokumentów nam brakuje, jakich brakuje informacji i każda ze stron zobowiązała się w konkretnym terminie te dokumenty dostarczyć. Spotykamy się w czwartek na kolejnych rozmowach - zapowiedział wiceminister Piotr Bromber.

Wyjaśnił, że w trakcie rozmów szczegółowo został omówiony sposób, w jaki strona rządowa wyliczyła koszty spełnienia postulatów strony protestującej. - To był pierwszy punkt naszego spotkania - powiedział Bromber. Dodał, że strona ministerialna miała także pytania do strony protestującej o wyjaśnienie pewnych kwestii technicznych. "Tę informację otrzymaliśmy" - poinformował podsekretarz stanu w MZ.

Bez przełomu w rozmowach rządu z protestującymi medykami

- Jesteśmy nastawieni na dialog, chcemy porozumienia. Chcemy, by pacjenci nie czekali w kolejkach, byli godnie traktowani. Chcemy, aby lekarze nie byli przepracowani. By pielęgniarki nie żyły 20 lat krócej niż przeciętna Polka. Aby ratownicy i diagności laboratoryjni mogli wracać do swoich rodzin po 8 godzin pracy, dyżurować 2, 3 razy w miesiącu, a nie po kilkanaście dyżurów w miesiącu - mówił przed spotkaniem wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak.

- Białe miasteczko jest pewnym symbolem protestu i tego, że brakowało dialogu. W zależności od wyniku tego dialogu będą podejmowane decyzje na temat miasteczka - mówił z kolei Piotr Pisula z Porozumienia Rezydentów.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma osiem postulatów. Obejmują one m.in. podwyżki, realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, a także zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenia norm zatrudnienia związanych z liczbą pacjentów.

RadioZET.pl/ Michał Dzienyński/ Szymon Zdziebłowski, Magdalena Gronek (PAP)