"Na brzegach Białki widać czarny osad, który za pewne jest efektem procesów gnilnych. Rzeka w ten sposób próbuje sobie poradzić z nadmiarem zanieczyszczeń, jakie do niej trafiły" - mówi Paweł Augustynek Halny z Koalicji Ratujmy Rzeki. Dodał on, że w miejscowości turystycznej Białka Tatrzańska pojawia się coraz więcej hoteli i pensjonatów, natomiast wieś nie ma oczyszczalni ścieków, a istniejąca oczyszczalnia przy wsi Czarna Góra jest niewydolna.

Problem został ujawniony pod koniec października. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził stosowne badania, które jednak nie wykazały skażenia ściekami. Według WIOŚ winne zanieczyszczenia rzeki są bobry, które utworzył żeremie na niewielkim dopływie Białki.

Na podstawie badań laboratoryjnych oraz wizji lokalnej w rejonie potoku bez nazwy wpadającego do rzeki Białki, można stwierdzić, że lokalne zanieczyszczenie wód wystąpiło w rejonie bytowania bobrów przy ujściu potoku do rzeki. W miejscu tym, badania biologiczne fitobentosu (okrzemek i glonów) oraz wód (zooglealne skupiska bakterii) potwierdzają zaobserwowane ślady po bytowaniu bobrów. W wyższym biegu potoku, poniżej oczyszczalni ścieków w Czarnej Górze nie stwierdzono typowych zmian pogorszenia czystości wód w formie zawiesin, klarowności bądź osadów. Potwierdzają to też pobrane z oczyszczalni próby ścieków.

KOMUNIKAT WIOŚ