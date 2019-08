Do dramatu doszło w Białkach Dolnych (województwo lubelskie), w środę 14 sierpnia około godziny 16.00 na drodze krajowej numer 48. Informację o tragicznym zdarzeniu otrzymaliśmy na skrzynkę mailową RadioZET.pl od bliskich zmarłego. Poniżej, zamieszczamy nagranie i zdjęcia z miejsca wypadku.

W wyniku czołowego zderzenia, śmierć poniósł 29-letni kierowca samochodu marki Ford.

Poniżej zdjęcia pojazdu, którym poruszał się sprawca wypadku:

"W minioną środę w m. Białki Dolne na DK-48 doszło do wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem typu kombi podczas manewru wyprzedzania zmusił do hamowania pojazdy marki Ford i Opel. Kierowca forda stracił panowanie nad pojazdem i zderzył się z oplem. W wyniku zdarzenia dwie osoby trafiło do szpitala. Niestety wczoraj w wyniku odniesionych obrażeń 29-letni kierowca forda zmarł” – głosi policyjny komunikat, opublikowany w piątek na stronie internetowej lubelskiej policji.

Jedna z kamer udokumentowała całe zdarzenie.

Osoba, która kierowała ciemnym samochodem typu kombi bardzo szybko odjechała Szuka jej policja. O pomoc w namierzeniu sprawcy tej tragedii apeluje rodzina zmarłego mężczyzny.

Skrajnie nieodpowiedzialnego zachowanie kierowcy ciemnego kombi

Według ustaleń policji, 29-latek kierujący Fordem Ka – który poruszał się w kierunku Moszczanki – zaczął wyprzedzać auto typu kombi w ciemnym kolorze.

"Manewr rozpoczął w momencie, gdy jadący z przeciwka pojazd marki Opel Vectra był już bardzo blisko. Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie kierującego ciemnym kombi zmusiło do hamowania wyprzedzanego forda i jadącego z przeciwka opla”- przekazali funkcjonariusze. Jak podkreślono, wówczas kierowca Vectry musiał maksymalnie zjechać na prawą stronę, by móc zrobić miejsce dla samochodu, wyprzedzającego z przeciwka. Natomiast Ford, w trakcie intensywnego hamowania, wpadł w poślizg i uderzył w nadjeżdżającego z przeciwnej strony Opla. Pojazd marki Opel dachował.

Kierowca Forda zmarł

29-letni kierowca Forda poważnie ucierpiał w wypadku – miał rozległe obrażenia ciała. Został przetransportowany do lubelskiego szpitala śmigłowcem pogotowia ratunkowego. Ranna została także kobieta, która podróżowała Oplem. Ją również przewieziono do szpitala.

Sprawca wypadku – kierowca ciemnego kombi – uciekł z miejsca zdarzenia. Jak podaje policja, samochód nawet się nie zatrzymał tylko pojechał dalej, w kierunku Moszczanki. Poszkodowanego 29-latka niestety nie udało się uratować. Mieszkaniec powiatu ryckiego zmarł w czwartek w szpitalu.

Sprawą zajęli się śledczy, którzy badają okoliczności tragedii. Apelują o pomoc w znalezieniu sprawcy zderzenia.

Sprawca wypadu poszukiwany

"Osoby, które podróżowały drogą krajową nr 48 w dniu 14 sierpnia 2019 r. około godz. 16:00 pomiędzy Moszczanką a Kockiem, posiadające w samochodzie rejestrator jazdy, a także osoby posiadające wiedzę na temat sprawcy tego zdarzenia lub pojazdu jakim się poruszał proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Komendą Powiatową Policji w Rykach pod nr (81) 865-02-10 lub 112”.

