Białowieża: żubr zaatakował turystę. Trwają poszukiwania agresywnego osobnika

Białowieża (woj. podlaskie). Żubr zaatakował turystę. Do tego zdarzenia doszło w poniedziałek rano. 61-latek trafił do szpitala. Policja poszukuje agresywnego zwierzęcia w parku narodowym.

Jak przekazał Tomasz Krupa rzecznik podlaskiej policji, 61-letni mężczyzna wynajmujący kwaterę w Białowieży, wyszedł rano na spacer w kierunku lasu. Wtedy został zaatakowany przez samotnego żubra.

Mężczyzna, którego zaatakował żubr, trafił do szpitala. Policja nie zna jeszcze szczegółowych informacji dotyczących jego stanu zdrowia. Agresywnego osobnika szukają pracownicy parku narodowego.

Puszcza Białowieska to polska ostoja żubra — to tu na wolności żyje największa populacja tych zwierząt. Tegoroczne zimowe liczenie przeprowadzone przez pracowników BiałowieskiegoParku Narodowego przy wsparciu naukowców oraz leśników wykazało, że żyje około 770 żubrów w tym rejonie. 70 z nich to młode osobniki urodzone w 2019 roku.

RadioZET.pl/PAP