Tragedia na strzelnicy w Białymstoku. Służby wyjaśniają przyczyny postrzelenia 18-latka. Jak podało Radio Białystok, mogło to być samobójstwo młodego człowieka.

Śmierć 18-latka na strzelnicy przy ulicy Produkcyjnej w Białymstoku. Do tragedii doszło w środę, 12 sierpnia, wieczorem.

Przybyli na miejsce ratownicy podjęli próbę reanimacji postrzelonego, jednak nie przyniosła skutku. 18-latek zmarł.

Białystok: Śmierć 18-latka na strzelnicy. Popełnił samobójstwo?

Służby analizują przyczyny tragedii. Ze wstępnych informacji podanych lokalnym mediom wynika, że mogło dojść do samobójstwa.

Mężczyzna postrzelił się i mimo reanimacji nie udało się go uratować. Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora w celu ustalenia szczegółów tego wypadku

- powiedział Marcin Gawryluk z zespołu prasowego podlaskiej policji, cytowany przez Kurier Poranny.

Śledczy sprawdzają, czy osoby trzecie nie namawiały 18-latka do targnięcia się na życie bądź nie udzielały mu w tym pomocy. Grozi za to do trzech lat więzienia.

RadioZET.pl/Kurier Poranny/Radio Białystok