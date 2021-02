Oskarżony przebywa w areszcie tymczasowym od listopada z zarzutem zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem. Prokuratura w Białymstoku przekazała właśnie do sądu akt oskarżenia. Wcześniej sąd zadecyduje jednak, czy podtrzyma środek zapobiegawczy w formie aresztu.

Do makabry na zwierzęciu doszło listopadzie 2020 roku. Policja otrzymała zgłoszenie o martwym psie leżącym przy jednym z bloków. Mundurowi zatrzymali w tej sprawie początkowo dwie osoby, parę opiekującą się czworonogiem.

Białystok. Wyrzucił psa przez okno na 8. piętrze. Grozi mu więzienie

35-latkowi i 22-latce postawiono zarzut zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem. Według wyjaśnień kobiety, gdy konkubent przygotowywał kolację, pies wskoczył na stół kuchenny stojący przy oknie. Zirytowało to mężczyznę, który chwycił zwierzę i wyrzucił przez okno. W chwili zdarzenia sprawca był pijany.

Śledczy początkowo uznali, że para działała w porozumieniu, doprowadzając do wyrzucenia psa przez okno. Ostatecznie utrzymali zarzut jedynie wobec mężczyzny. "W dochodzeniu prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ, bo zebraniu innych dowodów, wątek dotyczący 22-latki został jednak umorzony, a do sądu skierowany został akt oskarżenia przeciwko 35-latkowi" – podała we wtorek Polska Agencja Prasowa. Za zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem grozi mężczyźnie nawet 5 lat więzienia.

