"Bicie w twarz, kopanie, ciągnięcie po podłodze". Przedszkolaki w Chojnicach przeżyły koszmar

Jak ustalił reporter Radia ZET, oskarżone osoby były zatrudnione jako nauczyciel przedszkolny, pomoc nauczycielska, terapeutka i organizator zajęć ruchowych. - Oskarżeni, stosując przemoc fizyczną, wykazywali takie zachowania jak: uderzanie, szarpanie i pociąganie za ręce, szarpanie i ciągnięcie po podłodze, szarpanie za nogi, uderzanie ręką w twarz, plecy i pośladki, kopanie czy też uderzanie zmiotką od podłogi - mówi Radiu ZET rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku Paweł Wnuk. Dzieci były też zastraszane przez pracowników chojnickiego przedszkola, co zakwalifikowano jako przemoc psychiczną.

Śledztwo obejmowało pięć osób. Trzy z nich nie przyznały się do winy, a dwie kolejne w ogóle nie ustosunkowały się do treści zarzutów. Ostatecznie na ławie oskarżonych zasiądą cztery osoby, co do piątej (Marka K.) prokurator skieruje wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

Przestępstwo w Chojnicach ujawnili rodzice

- Do ujawnienia przestępstwa doszło dzięki czujności rodziców dzieci, które na zachowanie swoich opiekunów im się poskarżyły. Wtedy to rodzice o fakcie przemocy wobec przedszkolaków powiadomili organy ścigania - dodaje w rozmowie z Radiem ZET Paweł Wnuk z Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Z aktu oskarżenia wynika, że do przestępstw dochodziło między lutym a kwietniem 2019 roku. Dowody udało się zebrać dzięki zapisom z monitoringu oraz dzięki zeznaniom czwórki dzieci przesłuchanych przed sądem w tak zwanym niebieskim pokoju. Oskarżonym za znęcanie się nad osobami nieporadnymi grozi do 8 lat więzienia.

