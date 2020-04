Informację na temat dymu przemieszczającego się z terenów Biebrzańskiego Parku Narodowego w okolice Warszawy podał portal Remiza.pl, który na swoim profilu na Twitterze opublikował także screen ze zdjęcia satelitarnego:

Z kolei MSWiA podało w komunikacie, że pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym od niedzieli do tej pory objął około 6 tys. hektarów lasu, bagiennych łąk, torfowisk i trzcinowisk. "To niezwykle trudny teren do prowadzenia akcji gaśniczej właśnie ze względu na torfowiska, w których ogień może tlić się wiele tygodni.

Galeria Biebrzański Park Narodowy płonie. Minister Woś ujawnia przyczynę pożaru 9

Strażakom przez kolejne dni udawało się nieco przygaszać pożar. Niestety warunki pogodowe i hydrologiczne – silny wiatr i susza powodowały, że pożar rozniecał się na nowo w kolejnych miejscach w parku" - czytamy w komunikacie. Jak podkreślono, z ogniem walczy 36 zastępów straży pożarnej tj. 120 funkcjonariuszy PSP i druhów OSP.

Minister środowiska Michał Woś informował w środę, że pożar bagiennych łąk i lasów w Biebrzańskim Parku Narodowym objął ok. 6 tys. ha, ale już się nie rozprzestrzenia. Przyczyną było najprawdopodobniej wypalanie traw. Na razie nie wiadomo, ile jeszcze potrwa akcja gaśnicza. Do tej pory Lasy Państwowe na walkę z ogniem w parku wydały 0,5 mln zł. Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o przekazaniu dodatkowych pieniędzy z budżetu państwa na akcję gaśniczą w BPN.

Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy - znajdujący się na terenie woj. podlaskiego - jest największym polskim parkiem narodowym, zajmuje powierzchnię ok. 59 tys. ha. Chroni cenne przyrodniczo obszary bagienne. Jest ostoją wielu rzadkich gatunków, zwłaszcza ptaków wodno-błotnych i łosia. Wiosenne pożary suchych traw i trzcinowisk są tam co roku, ale trwający pożar jest największym w historii działalności tego parku.

Biebrzański Park Narodowy - ZBIÓRKA: gdzie i jak wpłacić pieniądze na walkę z pożarami?

Przypomnijmy, że każdy z nas można wesprzeć dziedzictwo polskiej przyrody, biorąc udział w specjalnie zorganizowanej zbiórce. Informacje na jej temat oraz dane do przelewu pieniężnego można znaleźć na stronie internetowej BFN lub na Facebooku:

RadioZET.pl/PAP/Twitter/Facebook