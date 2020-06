Biedronka - wyniki konkursu "Piórko". Agnieszka Syczyło za zwycięskie opowiadanie dostała od sieci 100 tys. zł nagrody. Dziś, 23 czerwca, rusza drugi etap Piórka, dla ilustratorów. Prace na konkurs można nadsyłać do 30 lipca.

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej może pochwalić się wieloma osiągnięciami, ale to, że jego absolwentka wygrała w konkursie pisarskim Biedronki to nowość. Tak się jednak złożyło, że poznanianka Agnieszka Syczyło, zamiast sprawdzać normy w systemach kanalizacji albo zarządzać gospodarką odpadami w przedsiębiorstwach komunalnych zdobywa literackie laury. W szóstej edycji Piórka w kategorii „Tekst” jej opowiadanie "O Malwinie i tajemnicy Dziadka piwnicy" podbiło serca jurorów. Dzięki temu autorka otrzyma 100 tys. zł nagrody, a jej książka jesienią trafi do sprzedaży we wszystkich sklepach sieci Biedronka.

Zadanie nie należało do łatwych. Na tegoroczne, szóste już „Piórko” ponad 2 tysiące autorów-debiutantów nadesłało łącznie niemal 1,8 tys. prac. Ponad 60 procent z nich napisały kobiety. Co więcej panie były autorkami wszystkich opowiadań wyróżnionych w tej edycji konkursu.

Siedmioletnia recenzentka

Pani Agnieszka w „Piórku” brała udział także w zeszłym roku. Wtedy jednak nie odniosła sukcesu. Jak mówi, to pewnie dlatego, że tekst wysyłała w ostatniej chwili i zawiodły technikalia. Do tegorocznej edycji przygotowała się więc odpowiednio wcześniej. Opowiadanie „O Malwinie i tajemnicy dziadka piwnicy” postanowiła też solidnie przetestować na potencjalnych odbiorcach, czyli dzieciach. A precyzyjniej: jednym dziecku, jej siedmioletniej córce, Zosi.

Zosia była świetną recenzentką. Kiedy wieczorami czytałam jej wstępną wersję historii o Malwinie co chwila przerywała, bo zawsze miała mnóstwo pytań. Może nie ułatwiało to lektury, ale jej sugestie przynosiły nowe pomysły Agnieszka Syczyło, laureatka tegorocznego "Piórka"

Czy mała Zosia ma coś wspólnego z tytułową bohaterką opowiadania mamy, Malwiną? Pani Agnieszka twierdzi, że owszem, ale dodaje, że szczegóły tego podobieństwa owiane są tajemnicą. Zgodnie z tytułem historii.

Wyróżnieni po raz pierwszy

Tegoroczne Piórko zawiera ważną nowość. Kapituła konkursu po raz pierwszy zdecydowała o przyznaniu wyróżnień. To sposób na wyrażenie uznania dla autorów tych nadesłanych prac, które zyskały przychylność jury, do końca walcząc o zwycięstwo. Są to laury dla:

Anny Czajkowskiej

Dominiki Worek

Justyny Kopystyńskiej

Estery Muszkiet-Wiazowskiej

Ilustratorzy: nadsyłajcie prace!

Zakończenie pierwszego etapu Piórka 2020 oznacza start drugiej części. Tym razem o 100 tys. zł walczyć będą ilustratorzy. Zasady są takie same jak dla piszących: trzeba być debiutantem i nadesłać swoje prace przed upływem regulaminowego czasu, czyli 30 lipca br. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie piorko.biedronka.pl.

Patronami medialnymi „Piórka. Nagrody Biedronki za książkę dla dzieci” są Radio Zet i Onet. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Transmisję z wręczenia nagrody można oglądać na fanpage’u sieci Biedronka.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku