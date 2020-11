Zwłoki 64-latki na ogródku działkowym. Została uduszona. "Ciało było w worku"

Zwłoki 64-latki z Dolnego Śląska. Policja rozpoczęła poszukiwania mieszkanki Bielawy po tym, jak zgłoszono jej zaginięcie. W czwartek policjanci znaleźli ciało kobiety w kompostowniku na należącym do niej ogródku działkowym.

- Ciało było w worku. Dziś odbyła się sekcja zwłok, która wykazała, że kobieta została uduszona - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową prokurator Rejonowy w Dzierżoniowie Tomasz Fedorszczak.

W sprawie zatrzymano mężczyznę. - W sobotę z zatrzymanym będą prowadzone dalsze czynności - przekaazał prokurator, nie podając szczegółów dotyczących tożsamości podejrzewanego.

Według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej zatrzymany mężczyzna to syn zamordowanej kobiety. PAP ustaliła też, że to on oraz inna osoba z rodziny zgłosili zaginięcie 64-latki.

RadioZET.pl/PAP