Prokuratura postawiła oszustowi akt oskarżenia. Jak przytacza policja z Bielska-Białej, mężczyzna prawie sto razy oszukał kilkanaście osób, głównie księży i zakonników.

W ciągu kilku lat wyłudził od nich około 85 tys. złotych, a ze swojej przestępczej działalności uczynił sobie stałe źródło dochodu. Akt oskarżenia w trwającym od blisko roku dochodzeniu trafił do sądu na początku marca

- informuje bielska policja.

Mężczyzna być może dalej wyłudzałby w najlepsze, gdyby nie dociekliwość jednej z pracownic banku w Bielsku-Białej. Kobieta zauważyła, że jeden z klientów, 84-letni ksiądz, wypłacał z rachunku znaczne sumy.

– poinformował Roman Szybiak, rzecznik bielskiej policji.

Jej przypuszczenia były słuszne. Klientem oszusta był 84-letni ksiądz z jednej ze śląskich parafii. W toku śledztwa wyjawił, że wypłacał pieniądze, które następnie pożyczał „staremu znajomemu”.

Dopiero kiedy policjanci zaczęli dopytywać o tę znajomość oraz o to, czy rzekomy dawny znajomy zwracał udzielane pożyczki, ksiądz zorientował się, że padł ofiarą perfidnego oszusta

– wskazał Szybiak.

Zdaniem prokuratora 38-latek wyszukał duchownego na stronie internetowej parafii. Pojawił się potem u niego, twierdząc, że poznali się przed laty. W ten sposób zdobywał zaufanie księdza.

Początkowo wizyty miały charakter typowo koleżeński. Oszust starał się nawiązać przyjacielskie relacje i zdobywał zaufanie księdza. Gdy je zdobył, poprosił o drobne pożyczki. Początkowo chodziło o stosunkowo niewielkie kwoty - kilkaset złotych. Tłumaczył się krytyczną sytuacją finansową i zdrowotną. Mówił, że nie ma do kogo zwrócić się o pomoc i duchowny jest jego jedyną deską ratunku” – zrelacjonował rzecznik bielskiej policji.

Później kwoty były coraz większe i sięgały nawet kilku tysięcy złotych. W sumie oszust wyłudził od duchownego ponad 46 tys. zł.

W toku śledztwa ustalono, że poszkodowanych księży było więcej. Zwrócono uwagę, że 38-latek na bieżąco zacierał za sobą ślady popełnianych przestępstw.

Zeznania obciążające mężczyznę złożyło kolejnych 10 duchownych - również oni zostali oszukani przez mieszkańca województwa pomorskiego.

Oszust działał od ok. 2 lat. Metoda zawsze była podobna. Ofiary wyszukiwał na stronach internetowych parafii. Czasami wybierał księży o takim samym jak on nazwisku, aby podawać się za dalekiego krewnego. Do księdza lub zakonnika telefonował lub przyjeżdżał. Mówił, że jest starym znajomym i chciałby odnowić kontakt. Kiedy ofiary nabierały zaufania, zaczynał zaciągać pożyczki