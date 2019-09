W niedzielę na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej został rozegrany mecz pomiędzy miejscowym Podbeskidziem i GKS Tychy. Znaczna część kibiców gości zdecydowała się na przyjazd na mecz koleją. Policjanci byli obecni również w pociągu, którym jechali sympatycy tyskiej drużyny piłkarskiej, pilnująca, aby podczas przejazdu nie doszło do naruszeń prawa i dewastacji pociągu.

Podczas przejazdu jeden z pasażerów zaczął nawoływać innych kibiców, aby wspólnie zaatakować mundurowych znajdujących się w przedziale. Policjanci nie dopuścili do eskalacji agresji i zagrożenia bezpieczeństwa przejazdu pociągu i gdy dojechali do stacji Bielsko-Biała Lipnik, błyskawicznie obezwładnili i zatrzymali mężczyznę.

Tyszanin został doprowadzony do radiowozu. Badanie trzeźwości krewkiego pseudokibica wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. 38-latek został doprowadzony do policyjnego aresztu. Za nawoływanie do popełnienia przestępstwa i znieważenie funkcjonariuszy Policji grozi mu kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zadecyduje wkrótce prokurator.

RadioZET.pl/slaska.policja.gov.pl