33-letnia Izabela Sz. zaginęła w piątek. Wyszła z domu do lekarza i ślad się urwał. Wszczęto poszukiwania. Rzecznik bielskiej policji asp. szt. Roman Szybiak poinformował, że jej ciało zostało znalezione w sobotę na terenie województwa śląskiego, poza powiatem bielskim.

Do zabójstwa doszło w mieszkaniu 33-letniej poszkodowanej i 35-letniego podejrzanego.

Śledczy poinformował, że podejrzany Piotr Sz. po zabójstwie, w celu odwrócenia podejrzeń od siebie, zaczął zacierać ślady przestępstwa.

Mężczyzna zawinął zwłoki w folię, przeniósł wieczorem do bagażnika swojego auta i przewiózł do lasu w gminie Siewierz. Porzucił je w naturalnym zagłębieniu, ok. 300 m w głąb lasu od drogi krajowej 1.

powiedział Bogusław Strządała