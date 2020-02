Nauczycielka z podejrzeniem koronawirusa. Szkoła odwołuje lekcje

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Kobieta w niedzielę wróciła z Włoch. W poniedziałek uczyła w szkole. Tego dnia zgłosiła się z objawami paragrypowymi do SOR-u Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Miała m.in. niewielką gorączkę. Nauczycielka w szpitalu nie miała kontaktu z innymi pacjentami. Została odizolowana w wyznaczonym do tego pomieszczeniu. W związku z podejrzeniem obecności koronawirusa została przewieziona do szpitala zakaźnego w Chorzowie.

Wójt Pierzyna po pojawieniu się podejrzenia o możliwości wystąpienia koronawirusa u osoby zatrudnionej w szkole, odwołał środowe zajęcia. Warunkiem ich wznowienia był negatywny wynik badań na obecność koronawirusa. Te jednak nie napłynęły do godziny 15. w środę, więc decyzja o odwołaniu lekcji została przedłużona na czwartek. Gmina nie otrzymała wyników również dziś, a tym samym lekcje nie odbędą się w piątek.

Jak jednak ustalił portal "Bielsko.biala.pl", znane są już wyniki badań pacjentki, która od kilku dni hospitalizowana jest na oddziale zakaźnym w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie pod kątem zarażenia koronawirusem. - Badanie laboratoryjne dało wynik ujemny - poinformował portal bielsko.biala.pl dr Jarosław Rutkiewicz, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

W placówce uczy się ok. 700 dzieci. Samorządowiec zapewnił, że zespół szkolno-przedszkolny będzie w piątek prowadził zajęcia opiekuńcze i świetlicowe. W środę uczestniczyło w nich jedno dziecko, a w czwartek żadne.

