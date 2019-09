Ukradli 99-letniej kobiecie oszczędności życia. W sieci trwa zbiórka pieniędzy

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Kwota przeszła najśmielsze oczekiwania. W tym momencie na liczniku internetowej zbiórki jest ponad 70 tysięcy złotych!

W piątek do mieszkania pani Ewy weszły dwie osoby — kobieta i mężczyzna. Powiedzieli, że spółdzielnia będzie robić remont. Byli natarczywi i nie wypuścili kobiety, gdy chciała się dopytać o remont sąsiadów. W tym czasie ktoś okradł jej mieszkanie.

– Nie wyglądali na złodziei – mówi. „Dziewczyna taka szczuplutka, myślałam sobie, jaka biedna. Jakby mnie uderzyli, ale nic podobnego. Po koleżeńsku wzięli mi wszystko. Twierdzi, że by ich nie rozpoznała”.

Z domu zniknęło ok. 4000 zł. Kobieta zbierała te pieniądze przez ostatnich 30 lat. Po kilku dniach zbiórkę na pomagam.pl zorganizował znany youtuber Łukasz Jakóbiak. Na początku celem były właśnie cztery tysiące złotych.

Do tej pory zebrano 73 435 zł. Pieniądze wpłaciło już ponad 2 tysiące osób.

Do pomocy dołączyła się również Fundacja „Serce dla Maluszka” z Bielska-Białej, która utworzyła specjalne konto dla pani Ewy.

Policja prosi o informacje, które mogą pomóc w zatrzymaniu sprawców. „Wszelkie informacje mogące się przyczynić do zatrzymania sprawców prosimy kierować do Komisariatu Policji I w Bielsku-Białej przy ul. Składowej 2, tel. 33 8250100, 33 825 0103, nr alarmowy 112, adres e-mail: kp1@bielsko.ka.policja.gov.pl. Gwarantujemy anonimowość!” – napisali funkcjonariusze.

