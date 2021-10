Wypadek z udziałem maszyny kruszącej. 30-latek stracił obie nogi

Policja w Bielsku-Białej wyjaśnia przyczyny oraz okoliczności wypadku, do którego doszło w siedzibie jednej z firm. Jej pracownik doznał urazu podczas sprawdzania prawidłowości działania jednej z maszyn. W wyniku zdarzenia mężczyzna stracił obie nogi.

Do wypadku, o którym informuje "Dziennik Zachodni", doszło w poniedziałek ok. godz. 7:50 w jednej z firm przy ulicy Cegielnianej w Bielsku-Białej. Miał on tragiczne konsekwencje - pracownik firmy stracił obie nogi.

Bielsko-Biała. Wypadek w siedzibie firmy. Pracownik stracił obie nogi

Więcej szczegółów na temat tego zdarzenia podał w rozmowie z "DZ" asp. sztab. Roman Szybiak, p.o. oficera prasowego bielskiej Komendy Miejskiej Policji.

Poszkodowany to 30-latek. Wstępnie ustalono, że mężczyzna doznał urazu podczas sprawdzania prawidłowości działania maszyny wyposażonej w komorę z narzędziem kruszącym asp. sztab. Roman Szybiak, KMP Bielsko-Biała

Od razu wezwano na miejsce służby ratunkowe, a śmigłowiec LPR przetransportował poszkodowanego do jednego z bielskich szpitali. Policja bada teraz dokładne okoliczności zdarzenia.

