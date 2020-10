Na drodze ze Zwierzyńca do Biłgoraja jeden z kierowców zauważył, jak z samochodu jadącego przed nim, ktoś wyrzucił śmieci. Wzburzony tym zachowaniem mężczyzna, zatrąbił. To nie spodobało się kierowcy zaśmiecającego przystanek — mężczyzna próbował wybić szybę w aucie. Całe zdarzenie zostało nagrane i wrzucone do sieci.

Do tego wstrząsającego zdarzenia doszło 27 września 2020 roku na drodze ze Zwierzyńca do Biłgoraja (woj. lubelskie). Mężczyzna poruszający się autem ze swoją rodziną zauważył, że w samochodzie osobowym jadącym przed nim, wyrzucane są śmieci. Wzburzyło to kierowcą, więc postanowił zareagować — zatrąbił i pojechał dalej. Nie spodobało się to dwóm mężczyznom, którzy dopuścili się tego karygodnego zachowania.

Wyrzucili śmieci przez auto i zaatakowali mężczyznę

Zwrócenie uwagi dla dwóch mężczyzn wzbudziło u nich agresję — ruszyli za tym kierowcą, a gdy go dogonili, zajechali mu drogę. Z samochodu wysiadł pasażer i podbiegł do kierowcy i zaczął uderzać w jego szybę. Wszystko zostało nagrane kamerą, która była zamontowana w pojeździe poszkodowanego mężczyzny. Wideo z tego zdarzenia opublikowano na kanale "STOP CHAM" w serwisie YouTube.

Cały pościg trwał kilkanaście kilometrów. W tym czasie jeden z pasażerów zadzwonił po policję i opisał zdarzenie. Funkcjonariuszom zostały przekazane numer rejestracyjny oraz marka samochodu, w którym poruszali się agresywni mężczyźni. "Wideo będzie gruntownie badane przez policjantów. Ta analiza wskaże wszystkie czyny; będą rozpatrywane, czy mamy do czynienia z wykroczeniem, czy przestępstwem" - przekazała w rozmowie z portalem polsatnews.pl Joanna Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

