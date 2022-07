Ksiądz wykorzystał seksualnie 17-latkę. Podstępnie zaoferował jej masaż

Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju oskarżyła księdza Jarosława Z. o doprowadzenie 17-latki podstępem do poddania się innej czynności seksualnej w sierpniu 2012 roku. Oskarżony nie przyznał się - przekazała w środę zamojska prokuratura.

Ksiądz miał wykorzystać 17-latkę pod Biłgorajem (woj. lubelskie) w sierpniu 2012 roku. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Artur Szykuła powiedział PAP, że śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko ks. Jarosławowi Z.

Jest on podejrzany o doprowadzenie nastolatki podstępem do poddania się innej czynności seksualnej, polegającej na dotykaniu intymnych części ciała.

Ksiądz wykorzystał seksualnie 17-latkę. "Złożył wyjaśnienia"

- Pod pretekstem wykonania masażu zaczął dotykać miejsc intymnych pokrzywdzonej – mówił prokurator Szykuła. I wspomniał, że do traumatycznych zdarzeń miało dojść w sierpniu 2012 r. w powiecie biłgorajskim. Ksiądz Z. był wcześniej katechetą pokrzywdzonej, potem duchowny i 17-latka udzielali się w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.

Jak wskazał Szykuła, postępowanie przeciwko księdzu prokuratura wszczęła w ubiegłym roku. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. - Złożył wyjaśnienia, w których zaprzeczył, że doszło do tego typu zdarzenia - powiedział prokurator. Z. nie był wcześniej karany. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Kanclerz kurii diecezji zamojsko-lubaczowskiej ks. Michał Maciołek przekazał, że ksiądz został odsunięty od posługi kapłańskiej i skierowany do miejsca zamieszkania, gdzie może sprawować eucharystię jedynie prywatnie. Ks. Maciołek dodał, że kuria prowadzi wobec księdza odrębne postępowanie wyjaśniające, podczas którego prokuratura zwróciła się do instytucji kościelnych o przekazanie dokumentacji dotyczącej księdza. - Nie mieliśmy nic przeciwko temu, żeby te informacje przekazać – wyjaśnił kanclerz. Informacje o wykorzystaniu seksualnym trafiły również do Watykanu.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP - Piotr Nowak