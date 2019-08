Biłgorajska policja poszukuje mężczyzny, który najpierw zaatakował funkcjonariuszy na swojej posesji, a następnie uciekł do lasu uzbrojony w widły i siekierę. Policja podkreśla, że 42-latek był leczone psychiatrycznie i może być niebezpieczny.

W niedzielę ok. godz. 5 nad ranem policjanci zostali skierowani na interwencję domową w gminie Potok Górny (woj. lubelskie), podczas której 42 letni mężczyzna miał grozić najbliższym siekierą. Po przybyciu na miejsce zaatakował on interweniujących policjantów, uszkodził radiowóz i poszczuł ich psem. Po użyciu przez funkcjonariuszy środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej mężczyzna zbiegł do lasu w okolicach miejscowości Naklik. Pobiegł za nim jego pies.

Policja apeluje do wszystkich osób, aby w przypadku napotkania mężczyzny, któremu towarzyszy agresywny pies rasy "wilczur", nie zbliżali się do niego, ale natychmiast poinformowali służby pod numerem alarmowym 112. Przypomina, że 42-latek był leczony psychiatrycznie.

Mężczyzna może być niebezpieczny i posiada przy sobie niebezpieczne, ostre przedmioty - siekierę oraz widły. Wedle policyjnego rysopisu ma ok. 180 cm, waży ok 100 kg, jest krępej budowy, ma krótkie siwiejące włosy, owalną twarzy, i przylegające uszy. Ubrany jest w granatową koszulkę oraz spodnie typu jeans. Może mieć obrażenia lewej nogi.

RadioZET.pl/KPP Biłgoraj