Jak podało biuro prasowe Archidiecezji Krakowskiej, na środę w katedrze wawelskiej zaplanowano nieszpory o godz. 16.00, a o 16.30 – mszę św. Natomiast w czwartek o godz. 16 odbędzie się msza św. i pochówek w krypcie biskupów w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie.

- Biskup Pieronek był Kościołowi i Polsce bardzo potrzebny jako profesor i jako biskup, dlatego że czasem mówił to, czego inni nie mieli odwagi mówić. Zawsze mówił to z wnętrza Kościoła i z miłości do Kościoła – powiedział w piątek dziennikarzom metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Jak zaznaczył metropolita warszawski, bp Pieronek "był naprawdę człowiekiem Kościoła".

Tadeusz Pieronek, biskup pomocniczy sosnowiecki w latach 1992-1998, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski w latach 1993-1998, rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w latach 1998-2004, zmarł w czwartek w Krakowie w wieku 84 lat.

RadioZET.pl/PAP/PTD