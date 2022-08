Brutalne zabójstwo mężczyzny, miał liczne rany cięte. Szaleńcza ucieczka 21-latka

Pościg za 21-letnim mężczyzną podejrzanym o zabójstwo miał miejsce w nocy z 4 na 5 sierpnia. W jednym z mieszkań w Biskupcu znaleziono ciało 38-latka. Interweniujący policjanci po przyjeździe na miejsce potwierdzili tę informację, po tym, jak ujawnili ciało mężczyzny z widocznymi ranami ciętymi w okolicach górnych partii ciała. Na miejsce wezwano załogę karetki pogotowia, która potwierdziła zgon mężczyzny.

Policjanci ustalili i wytypowali pojazd, którym mógł poruszać się 21-letni mężczyzna. W działaniach poszukiwawczych za sprawcą zabójstwa brało udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy i wykorzystano kilkanaście radiowozów.

Biskupiec. 21-latek podejrzany o zabójstwo 38-latka. Szaleńcza ucieczka

Utworzonych zostało kilka blokad dróg. Uciekinier jednak postanowił je zignorować i doprowadził do dwóch kolizji, w tym jednej z policyjnym radiowozem – na szczęście nikt nie został ranny.

Szaleńcza jazda 21-latka zakończyła się na przydrożnym drzewie – do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi prowadzącej z Biskupca w kierunku Rzecka. Kierowca opuścił pojazd i zaczął uciekać w kierunku lasu – chwilę później był już obezwładniony i zatrzymany przez policjantów.

Policja poinformowała, że w chwili zatrzymania 21-latek był agresywny i nie stosował się do poleceń funkcjonariuszy. Zachowanie zatrzymanego świadczyło o tym, że mógł znajdować się pod działaniem substancji psychoaktywnych, Dlatego został przewieziony do szpitala, w którym lekarze pobrali mu krew do dalszych badań laboratoryjnych. Obecnie przebywa on w policyjnym areszcie.

Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo zabójstwa zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności lub karą dożywotniego pozbawienia wolności.

RadioZET.pl/ Policja w Olsztynie