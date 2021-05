Dźgał nożem partnerkę i małe dziecko. Nie trafi do więzienia

Podejrzany o próbę zabójstwa partnerki i jej dziecka w Biskupcu (woj. warmińsko-mazurskie) nie trafi do więzienia. Decyzją sądu w Olsztynie zostanie umieszczony w zakładzie psychiatrycznym, z uwagi na niepoczytalność.

Horror w Biskupcu. Do próby zabójstwa doszło w nocy z 6 na 7 stycznia 2020 r. w jednym z mieszkań w tej miejscowości. Mariusz P. zaatakował mieszkające z nim partnerkę oraz jej niespełna dwuletnią córkę.

Z ustaleń prokuratora wynika, że P. zadał swojej dziewczynie trzy ciosy nożem w klatkę piersiową oraz dwa ciosy w prawą rękę. Kobiecie udało się zbiec z mieszkania, ale nożownik zaatakował nożem także śpiące w łóżku dziecko. Zadał dziewczynce w sumie 8 ciosów w klatkę piersiową, plecy i brzuch oraz jeden cios w rękę. Przeżyła dzięki szybkiej pomocy medycznej.

Biskupiec. Rzucił się z nożem na partnerkę i małe dziecko. Sąd: Był niepoczytalny

Śledczy nie domagali się kary, a umorzenia postępowania przeciwko Mariuszowi P. z uwagi na jego niepoczytalność. Jeszcze w ubiegłym roku zawnioskowano jednak o zastosowanie wobec podejrzanego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Sąd Okręgowy w Olsztynie orzekł, że P. nie był poczytalny w chwili, gdy próbował zabić dziewczynę i jej dziecko. Zgodnie z wyrokiem, mężczyzna nie trafi do więzienia, a psychiatryka. Na niepoczytalność P. wskazały już opinie biegłych psychiatrów i biegłego psychologa. Jednoznacznie stwierdzili, że Mariusz P. w chwili zdarzenia miał zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia swoich czynów i pokierowania swoim postępowaniem.

Sąd w Olsztynie postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2021 r. umorzył postępowanie karne. "Ustalił, że Mariusz P. w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zniesioną zdolność do rozpoznania znaczenia tych czynów oraz do pokierowania swoim postępowaniem. Sąd orzekł środek zabezpieczający w postaci umieszczenia Mariusza P. w zakładzie psychiatrycznym" – przekazał rzecznik SO w Olsztynie, sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski. Postanowienie w tej sprawie nie jest prawomocne.

RadioZET.pl/PAP/Olsztyn.so.gov.pl