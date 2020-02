- Moje książki to nie jest literatura dla dzieci. Sama prosiłam by film „365 dni” był dozwolony od lat 18, a zgodnie z polskimi przepisami mógł być dozwolony od 16 – mówi w Radiu ZET Blanka Lipińska, autorka skandalizującej książki „365 dni”. Jej zdaniem książka „365 dni” powinna być dla czytelników mających ukończone nie tylko 18, a nawet 20 lat.

- Wiem, że dzieci sięgają po moją książkę, ale mam nadzieję, że nie będą uczyły się z moich książek czym jest seks, tak samo jak nie chciałabym by uczyły się seksu z pornografii. Ta książka pokazuje bardzo selektywne upodobania, dla ludzi dorosłych, którzy już z niejednego pieca chleb jedli – mówi Blanka Lipińska.

Blanka Lipińska mówi w Radiu ZET, że nie chce edukować seksualnie młodzieży.

- Dostałam od rodziców bardzo konserwatywne wychowanie. Jestem lepsza do tego, by już edukować wyedukowanych Polaków, zachęcać ich bardziej do tego, by nie bali się własnych pragnień i upodobań, tylko znaleźli osobę, która ma podobne lub takie same, bo to gwarantuje udane życie – mówi autorka „365 dni”.

