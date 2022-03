Mariusz Błaszczak ogłosił zmiany w polskiej armii w czasie konferencji "Ustawa o obronie Ojczyzny - Nowa Siła Wojska Polskiego". W Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie szef MON zaznaczył, że ministerstwo zamierza zwiększyć liczbę żołnierzy do około 300 tys.

- Będziemy dozbrajać Wojsko Polskie, będziemy wyposażać Wojsko Polskie w najnowocześniejszy sprzęt, najnowocześniejsze uzbrojenie, ale będziemy także rozwijać liczebnie Wojsko Polskie - mówił Błaszczak.

- Naszym celem jest to, żeby Wojsko Polskie liczyło 300 tys. żołnierzy - 250 tys. żołnierzy wojsk operacyjnych, żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy wojsk obrony terytorialnej - kontynuował.

MON zwiększy liczbę żołnierzy. Zmiany w polskiej armii

Minister obrony narodowej zaznaczył, że wojna w Ukrainie udowadnia słuszność kierunku rozwoju polskich sił zbrojnych. - Mieliśmy rację co do tego typu uzbrojenia, co do tego, że Wojsko Polskie musi być liczniejsze, niż jest dotychczas.

Jednocześnie Błaszczak przypomniał, że w tym roku polskie wojsko otrzyma tureckie drony uderzeniowe Bayraktar. Poza nimi w wyposażeniu znajdą się również rakiety HIMARS o zasięgu do 300 km. Wcześniej trafiły też zestawy obrony powietrznej Patriot.

- To zadania, które możemy wypełnić dzięki ustawie (o obronie ojczyzny), dzięki mechanizmowi finansowemu, który jest w tej ustawie zawarty - przyznał szef MON.

RadioZET.pl/PAP/Edyta Roś, Krzysztof Kowalczyk