Blue Monday 2022. Kiedy przypada "najbardziej depresyjny dzień w roku"?

Blue Monday, przez niektórych nazywany "najbardziej depresyjnym dniem w roku", przypada w 2022 na 17 stycznia. Co zrobić, aby nie czuć się w ten dzień gorzej niż zwykle? I czy nie mamy czasem do czynienia ze szkodliwym mitem?

Blue Monday, przez niektórych nazywany "najbardziej depresyjnym dniem w roku", przypada zawsze w trzeci poniedziałek pełnego tygodnia stycznia. W 2022 roku będzie to 17 stycznia.

Data Blue Monday została dokładnie wyliczona na podstawie specjalnego wzoru matematycznego, który opracował brytyjski psycholog z Uniwersytetu w Cardiff Cliffa Arnall. Wzór ten uwzględnia kilka czynników, m.in. meteorologiczne (krótki dzień, niskie nasłonecznienie), psychologiczne (świadomość niedotrzymania postanowień noworocznych) ekonomiczne (czas, który upłynął od Bożego Narodzenia powoduje, że kończą się terminy płatności kredytów związanych z zakupami świątecznymi).

Zwykle wspomina się także o długim czasie, jaki pozostał do wiosny oraz kolejnych dłuższych weekendów urlopowych (np. do Wielkanocy czy okolic 1 maja).

Co ciekawe, sam Arnall przyznał po latach, że Blue Monday to mit, który wymyślił na zlecenie jednej z agencji PR-owym. Agencja ta, współpracując z biurem podróży, poprosiła go wyliczenie idealnego dnia lub okresu ma wybór urlopu. Arnall, korzystając z niedających się zweryfikować danych i arbitralnie dobranych parametrów, stworzył wzór, według którego przypadający na połowę stycznia dzień najlepiej wykorzystać na wyjazd wakacyjny, by "uniknąć depresji".

