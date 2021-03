Martwą kobietę w wieku ok. 30 lat odnaleziono w samochodzie przed szpitalem w Bogatyni (woj. dolnośląskie) - przekazała reporterka Radia ZET Grażyna Wiatr. Służby wyjaśniają sprawę jej śmierci, wstępnie wykluczyły udział osób trzecich. Okazało się, że kobieta przyjechała do lecznicy, by wykonać test na koronawirusa.