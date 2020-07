Bogdan Święczkowski miał stać się celem zemsty ze strony dwóch skazywanych już w przeszłości zabójców. PAP podaje, że przygotowując się do zamachu na życie Prokuratora Krajowego zorganizowali broń z tłumikiem i amunicję.

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Okręgowego w Opolu akt oskarżenia przeciwko przebywającym w zakładzie karnym przestępcom. Planowali zabić nie tylko Prokuratora Krajowego, ale i członków jego rodziny. Agencja podaje, że działania motywowali chęcią zemsty, a zarazem obawy, że Prokuratura Krajowa doprowadzi do skazania jednego z nich na karę dożywotniego więzienia.

Obaj byli już w przeszłości skazani za zabójstwa.

Święczkowski jest szefem PK, jednostki podległej bezpośrednio Prokuratorowi Generalnemu, Zbigniewowi Ziobrze. Dodajmy, że sam Ziobro miał podobny problem - ujęto mężczyznę, który podżegał do jego zabójstwa. Jak podał reporter Radia ZET, Jacek Czarnecki, sprawa wyszła na jaw w zadziwiających okolicznościach.

Zaczęło się od korupcji

W początkowej fazie śledztwo dotyczyło korupcji w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich. Jak ustalono, funkcjonariusz Służby Więziennej Krzysztof N. wielokrotnie w okresie od listopada 2018 r. do listopada 2019 r. przyjmował korzyści majątkowe od Grzegorza P. i Bogdana G., którzy odbywali kary pozbawienia wolności m.in. za zabójstwa.

W zamian Krzysztof N., zatrudniony w zakładzie karnym na stanowisku wychowawcy, wydał pozytywną opinię o Bogdanie G. niezbędną do złożenia wniosku o jego przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary więzienia. Funkcjonariusz Służby Więziennej dostarczał także więźniowi suplementy diety, akcesoria do ćwiczeń oraz inne produkty przemysłowe i spożywcze.

Zlecenie zabójstwa

W toku śledztwa dotyczącego korupcji prokuratura uzyskała dodatkowe informacje, z których wynikało, że Bogdan G., nakłoniony przez współosadzonego z celi Grzegorza P., podjął się pomocy w zorganizowaniu zamachu na Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego i jego rodzinę. Za pośrednictwem przebywającej na wolności osoby G. dostarczył broń z tłumikiem i amunicję wskazanej przez Grzegorza P. osobie.

Prokurator Święczkowski, pracując w przeszłości w Wydziale ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Katowicach, doprowadził do skazania Grzegorza P. za pomocnictwo do zabójstwa i usiłowanie zabójstwa. Kolejna sprawa przez niego prowadzona o usiłowanie zabójstwa na zlecenie została umorzona, gdy przejął ją inny prokurator.

I to jej podjęcia obawiał się Grzegorz P., planując zabicie Prokuratora Krajowego i jego najbliższych. Podjęcie tej sprawy na nowo wiązałoby się z możliwością doprowadzenia do skazania go i za to przestępstwo. To z kolei oznaczałoby, iż w więzieniu spędziłby resztę życia. Grzegorz P. twierdził również, iż Prokurator Krajowy może mieć realny wpływ na decyzje wydawane w toku postępowania wykonawczego dotyczącego jego osoby, w tym m.in. możliwość uzyskania przedterminowego warunkowego zwolnienia z reszty orzeczonych wobec niego kar pozbawienia wolności. Grzegorzowi P. i Bogdanowi G., którzy odpowiadają w warunkach recydywy, ponieważ byli wcześniej skazywani za zabójstwa, grożą kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Kara grozi też skorumpowanym strażnikom więziennym. Krzysztofowi N. grozi 10 lat więzienia, a Robertowi B. 8 lat pozbawienia wolności.

Święczkowski murem za Ziobro, od powrotu PiS do władzy

Po wygranych przez PiS wyborach w 2015 roku Święczkowski został powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a na wiosnę przyszłego roku objął stanowiska prokuratora krajowego i pierwszego zastępcy prokuratora generalnego, które sprawuje do dziś.

RadioZET.pl/PAP