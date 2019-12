Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jedna osoba zginęła w pożarze domu jednorodzinnego, który wybuchł w nocy z piątku na sobotę w Bogdaszowicach (powiat wrocławski) na Dolnym Śląsku. Z ogniem walczyło siedem zastępów straży pożarnej.

Płomienie pojawiły się około godziny 1.00 w nocy.

Dzisiejszej nocy, o godz. 0:43, wyjazd zastępu do pożaru budynku, do miejscowości Bogdaszowice. Na miejscu potwierdzono mocno rozwinięty pożar - płomienie obejmowały cały budynek. Rozpoznanie wskazywało, że w środku mogą być ludzie. Jedna osoba opuściła go o własnych siłach i nie odniosła poważnych obrażeń, ale ciało drugiej, strażacy znaleźli w pogorzelisku