Bogusław Stanisławski nie żyje. Na Pol’and’Rock poinformował o swojej chorobie

Nie żyje Bogusław Stanisławski. Informację o śmierci działacza społecznego zajmującego się prawami człowieka przekazał w mediach społecznościowych Jurek Owsiak.

Bogusław Stanisławski był z wykształcenia anglistą. Pracował w zawodzie do czasu przejścia na emeryturę. W latach 80. działał w opozycji demokratycznej w ramach "Solidarności". Współtworzył polski oddział Amnesty International, w latach 90. koordynował jego warszawskie struktury, a od 1999 do 2001 pełnił funkcję prezesa zarządu AI w Polsce.

Od 2006 związany był z nowo powstałą Fundacją Inna Przestrzeń jako przewodniczący rady tej organizacji. Zajmował się głównie problematyką przestrzegania praw człowieka w Tybecie, m.in. w ramach tzw. Programu Tybetańskiego.

W 2011 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Bogusław Stanisławski na tegorocznym festiwalu Pol’and’Rock poinformował, że ma glejaka mózgu.

Przede mną krótka przyszłość. No i co było robić? Siedzieć i rozważać? Nie! Wziąłem to na klatę. Pomyślałem sobie, że jest to moja ostatnia szansa na spotkanie się z młodzieżą, z którą się często widzę, bo jesteście moją nadzieją. To jest ostatnia szansa, żeby coś powiedzieć o moim długim życiu, które wydaje mi się, że nie zostało zmarnowane. Szczęśliwie mi się tak udało, że nigdy nie byłem w tym kokonie obojętności, że usiłowałem posunąć świat chociaż o milimetr do przodu

Bogusław Stanisławski