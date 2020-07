Wypadek autobusu. Zderzył się z ciężarówką. 28 osób rannych

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 1 w Bogusławicach w powiecie częstochowskim. Zderzyły się - autobus, pojazd ciężarowy z naczepą i cysterna, doszło do zapalenia się tych pojazdów. Jeden się zapalił, ogień przeniósł się też na pozostałe. Na miejscu lądowały śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 28 osób rannych. W autokarze było 40 pasażerów, to obywatele ukraińscy.

Wypadek w Bogusławicach. Autokar zderzył się z ciężarówkami

Na miejscu wypadku w akcji ratunkowej bierze udział 30 jednostek straży pożarnej. Wśród 28 osób rannych 6 jest w ciężkim stanie. Policja przekazała, że nadal trwa akcja ratownicza.

Marta Kaczyńska z częstochowskiej komendy przekazała, że do wypadku doszło przed godziną 14.

Zderzyły się tam autobus, pojazd ciężarowy z naczepą i cysterna, doszło do zapalenia się tych pojazdów. Wstępnie ustalono, że na obecną chwilę rannych jest około 30 osób

– powiedziała policjantka.

Strażacy dogaszają pojazdy. Droga jest całkowicie zablokowana - zarówno w kierunku Warszawy, jak i Katowic. Kaczyńska potwierdziła, że autokar, który uczestniczył w wypadku wiózł obywateli Ukrainy. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, który przyjechał na miejsce wypadku, poinformował, że jego służby są w stałym kontakcie z konsulatem Ukrainy. Wieczorek poinformował też, że do akcji ratowniczej skierowano ponad 100 strażaków, pięć śmigłowców i kilkudziesięciu policjantów.

"Jeden z tych pojazdów to prawdopodobnie silos paszowy, a nie cysterna. Mamy informację, że w jednym z tych pojazdów były przewożone materiały niebezpieczne. Jakie konkretnie, nie jesteśmy w stanie jeszcze wskazać, listy przewozowe uległy spaleniu" – opisywał mł. bryg. Kamil Dzwonnik z częstochowskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Śmigłowiec Mi-17 na miejscu wypadku

Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, że załoga wojskowego śmigłowca Mi-17 z Łęczycy wspiera cywilne służby ratunkowe na miejscu wypadku drogowego w okolicach Bogusławic. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że do akcji zadysponowano m.in. cztery śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i jeden śmigłowiec wojskowej ewakuacji medycznej.

Resort obrony narodowej sprecyzował w mediach społecznościowych, że to załoga wojskowego śmigłowca Mi-17 z Łęczycy. Żołnierze – jak wskazało Ministerstwo Obrony Nnarodowej - pełnią dyżur w systemie poszukiwania i ratownictwa lotniczego.

Przyczyny wypadku

Policjanci ustalają okoliczności wypadku. "Bardzo wstępne ustalenia wskazują, że w cysternie uległa uszkodzeniu opona i samochód ten uderzył jadący przed nim autokar, który w konsekwencji uderzył w poprzedzającą go ciężarówkę z naczepą" – powiedziała Kaczyńska.

Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy drogą krajową nr 91 przez Radomsko. Według policji, utrudnienia potrwają co najmniej kilka godzin.

fot. OSP KSRG Kruszyna

RadioZET.pl/PAP