Policjanci postrzelili agresywnego mężczyznę w miejscowości Boguszów-Gorce (woj. dolnośląskie), który zaatakował ich podczas interwencji młotkiem. Ranny napastnik trafił do szpitala.

Strzały podczas interwencji policji na Dolnym Śląsku. Jak podaje lokalny serwis Dziennik.walbrzych.pl, do zdarzenia doszło w jednej z kamienic w miejscowości Boguszów-Gorce 7 lutego wieczorem.

"Mężczyzna, który miał zaatakować policjantów, był wcześniej pobudzony i demolował swoje mieszkanie" – ustalili reporterzy portalu.

Boguszów-Gorce. Zaatakował policjantów młotkiem. Padły strzały

Mundurowi, prawdopodobnie by powstrzymać napastnika, użyli broni. Padło kilka strzałów, agresywny mężczyzna został postrzelony co najmniej raz. Trafił do szpitala, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

"Funkcjonariusze najpierw kazali, by mężczyzna odrzucił młotek, później użyli gazu pieprzowego. To jednak wciąż nie zniechęcało napastnika. Ostatecznie mundurowi oddali strzały ostrzegawcze, a później strzały w kierunku mężczyzny. Policja mówi o kilku strzałach ostrzegawczych i kilku strzałach w kierunku dolnej części ciała napastnika. Mężczyzna został kilkukrotnie postrzelony, między innymi w nogę" – wynika z ustaleń serwisu.

RadioZET.pl/Dziennik.walbrzych.pl