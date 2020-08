Bohdan Gadomski został zamordowany? Szokujące doniesienia

Bohdan Gadomski zmarł 24 marca 2020 roku. Jednak opinia publiczna o śmierci dziennikarza dowiedziała się na początku kwietnia, kiedy ta informacja trafiła na oficjalne konto na Facebooku Gadomskiego.

Jak się okazało, posty, które pojawiały się po śmierci Gadomskiego na jego koncie na Facebooku, były publikowane przez jego przyjaciela ukraińskiego pochodzenia. To on także pojawił się przy łóżku dziennikarza kilka dni przed jego śmiercią.

Przyczyny śmierci redaktora nie były znane, jednak w mediach pojawiały się nowe informacje. Z konta Bohdana Gadomskiego miały zniknąć oszczędności, a w jego śmierć mogły być zamieszane osoby trzecie. Wcześniej — pod koniec 2019 roku stan zdrowia dziennikarza znacznie się pogorszył. Gadomski przeszedł zawał serca, chorował także na cukrzycę. Do szpitala trafił on w lutym, gdzie zmarł miesiąc później.

Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi w komunikacie wysłanym portalowi plejada.pl poinformował, że okoliczności śmierci Bohdana Gadomskiego wyjaśnia prokuratura. "Okoliczności śmierci wyjaśnia Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna. O zgonie 70-latka powiadomił szpital, zwracając się o zbadanie sprawy. Mężczyzna do 6 marca 2020 roku przebywał w jednym z łódzkich szpitali, gdzie trafił w końcu lutego" - przekazał rzecznik prasowy.

Po wypisaniu, że szpitala udał się do domu zaprzyjaźnionych osób, które sprawowały nad nim opiekę. 8 marca 2020 roku rano wezwano tam pogotowie, w związku z utratą przytomności. Mężczyzna trafił do szpitala, gdzie 24 marca 2020, nie odzyskawszy przytomności, zmarł. Ciało zabezpieczone zostało do dyspozycji prokuratury. Śledztwo trwa, jest jeszcze zbyt wcześnie, by wyciągać wnioski. Na obecnym etapie z uwagi na dobro postępowania nie przekazujemy bliższych informacji.