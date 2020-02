Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Zatrważające wnioski po kontroli policji w jednym z domów w Bolesławcu. Dwa dni temu informowaliśmy o ewakuacji mieszkańców całego osiedla. Mieszkańcy zawiadomili służby obawiając się o życie w związku z podejrzeniem posiadania bomby w jednym z domów.

Po kontroli okazało się, że jeden z mieszkańców miał w swoim domu amatorskie laboratorium do produkcji bomb domowej roboty z materiałów wybuchowych. Miał też maszynę do wytwarzania amfetaminy.

Mężczyzna trafił do piotrkowskiego aresztu. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na postawienie 40-latkowi zarzutu wytwarzania znacznej ilości substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, posiadania przyrządów służących do niedozwolonego wytwarzania substancji psychotropowych, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata oraz zarzut posiadania substancji wybuchowej, która może sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób, lub mienia w wielkich rozmiarach.