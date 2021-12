Do wypadku doszło w poniedziałek ok. godz. 13 w miejscowości Borowa na drodze wojewódzkiej nr 801 z Puław do Dęblina (woj. lubelskie).

Borowa. Samochód zmiażdżony w wypadku. Nie żyje jedna osoba

Kierujący fordem - z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn - zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z jadącym od strony Dęblina ciężarowym dafem z naczepą.

Na zdjęciu opublikowanych na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Puławach widać niemal zmiażdżoną osobówkę:

fot. KPP Puławy

64-latek prowadzący forda zginął na miejscu. Z kolei kierowca dafa przeżył i nie odniósł przy tym znaczących obrażeń. Przeprowadzone później badanie alkomatem wykazało, że w chwili zderzenia był trzeźwy.

Na miejsce przybyła policja oraz prokurator, który będą teraz wyjaśniać dokładne okoliczności tragedii. Wypadek skutkował zablokowaniem drogi i koniecznością rozplanowania dróg objazdowych.

