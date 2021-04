Borys Budka nie kryje swojego rozczarowania decyzją Lewicy o poparciu Krajowego Planu Odbudowy. Szef PO mówił w TVN24, iż "ma nadzieję, że koledzy z Lewicy pójdą po rozum do głowy". Internauci dostrzegli, że w trakcie wywiadu polityk miał odwrotnie wpiętą w klapie marynarki flagę Polski. Przypomniano także wypowiedzi Budki sprzed kilku miesięcy, kiedy nawoływał do wspólnego poparcia planu gospodarczego.

Borys Budka uważa, że decyzją o wsparciu Krajowego Planu Odbudowy, Lewica de facto poparła PiS i dokonała rozłamu na opozycji. "To dziwne, kiedy liderzy Lewicy zaczęli nagle bezgranicznie ufać Mateuszowi Morawieckiemu i Jarosławowi Kaczyńskiemu" - skomentował ten krok we wtorek w TVN24 szef PO. Ocenił, że wyborcy Lewicy "mogą czuć się zdradzeni przez swoich liderów".

Premier Mateusz Morawiecki zaapelował we wtorek o ratyfikację decyzji w sprawie zasobów własnych w budżecie UE ponad podziałami partyjnymi. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął rząd. Morawiecki zapewnił także, że w Krajowym Planie Odbudowy zostaną uwzględnione postulaty Lewicy.

Budka o Lewicy: "mam nadzieję, że pójdą po rozum do głowy"

"Jeżeli jest prawdą to, że Włodzimierz Czarzasty za plecami pozostałych partnerów z opozycji układał się z Dworczykiem, no to smutne, ale przede wszystkim to też świadczy o tym, że ktoś ufa ludziom, którzy do tej pory wielokrotnie skłamali, wielokrotnie oszukali" - ocenił we wtorek Budka. Odniósł się w ten sposób do doniesień medialnych, że rozmowy toczone między Włodzimierzem Czarzastym ze strony Lewicy oraz Michałem Dworczykiem ze strony rządowej trwały już od kilku dni.

"Mam nadzieję, że pójdą po rozum do głowy i wrócą, tak jak chcą tego wyborcy, do porozumienia opozycji i do porozumienia w tej sprawie" - powiedział szef PO. Ocenił, że Lewica "rzuca koło ratunkowe" Zjednoczonej Prawicy, która według Budki rozpadłaby się po przegranym głosowaniu w Sejmie dot. ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Wchodząca w skład ZP Solidarna Polska zapowiedziała, że nie zamierza poprzeć tej ustawy - bez jej poparcia, strona rządowa mogłaby mieć problem z uzyskaniem korzystnego dla siebie wyniku głosowania w Sejmie.

Budka dopytywany był również o pomysły KO na skłonienie strony rządowej do umieszczenia postulatów opozycji w projekcie Funduszu Odbudowy. "Przede wszystkim, w ustawie ratyfikacyjnej trzeba dopisać określone warunki. To można było zrobić, gdy opozycja mówi jednym głosem; gdy zmusza PiS do tego, by w Sejmie, ale nie za zamkniętymi drzwiami, ale na sali sejmowej, w ustawie te rzeczy zapisać. To proponowaliśmy koleżankom i kolego z Lewicy - wybrali inną drogę" - powiedział.

Borys Budka w TVN24 z odwrotnie wpiętą flagą Polski

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z debaty sejmowej sprzed kilku miesięcy, podczas której Budka prezentował zgoła inne stanowisko na temat planu odbudowy. "Opozycja wspólnie, zarówno klub KO, Lewica i PSL, chcą zadeklarować wsparcie dla tego rządu. W sytuacji, w której mówimy o mld złotych dla Polski. Od samego początku podkreślaliśmy: Fundusz Odbudowy to gwarancja, że jesteśmy w stanie wspólnie wyprowadzić Polskę z kryzysu gospodarczego" - mówił Budka w listopadzie 2020 roku.

Podczas programu Budka miał odwrotnie wpiętą w klapie marynarki flagę Polski, co szybko zostało odnotowane i wykpione w mediach społecznościowych.

RadioZET.pl/ PAP/ TVN24